Колыванов: финал ЛК был скучноватым. «Рома» Моуриньо не супериграющая команда

Российский специалист Игорь Колыванов прокомментировал финал Лиги конференций между «Ромой» и Фейеноордом" (1:0).

«Финал был скучноватым. Не сказал бы, что «Рома» Моуриньо супериграющая команда. Жозе все-таки тренер, который старается дать результат и только после него на второй план выходит сама игра. В первом тайме игра итальянцев была организованной, аккуратной, а вот во втором они отошли на свою половину поля и у «Фейеноорда» было две-три возможности забить. Если честно, игра ярких впечатлений не оставила.



В финале играло две команды без ярких звезд. Мы привыкли видеть в финале Лиге чемпионов команды с футболистами, которые мотивированы, более подготовлены к игре и это игроки совсем другого уровня. Я ожидал такую игру, которую мы вчера увидели. Но «Фейеноорд» в отличии от «Ромы» выглядел намного симпатичнее. Голландцы играли в более атакующий футбол, нежели «Рома» в закрытый», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.