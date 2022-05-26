Президент УЕФА: проект Суперлиги был совсем не «супер»

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о проекте Европейской Суперлиги.

«Во-первых, проект Суперлиги был совсем не «супер»… и эта история завершилась. Дальше они могут делать всё, что захотят. Теперь это их забота. Я уверен, что и юридически, и морально УЕФА прав. Я уверен, что мы победим в суде.

В качестве ключевой темы своих претензий они используют тот факт, что УЕФА является монополистом. А мы считаем, что у УЕФА нет монополии. Если они хотят, они могут играть в своих собственных соревнованиях. Но это странно, что они хотят создать свой турнир, но при этом хотят продолжать играть в наших турнирах. Впрочем, для меня это закрытая тема. Может, кто-то из них хочет настаивать на этом проекте. Но есть люди, которые до сих пор настаивают и на том, что земля плоская», — приводит слова Чеферина Sky Sport Italia.

В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. В неё вошли испанские «Реал», «Атлетико», «Барселона», итальянские «Милан», «Интер», «Ювентус», а также английские «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

В апреле коммерческий суд Мадрида отменил меры, которые не позволяли УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) применять санкции в отношении клубов, планировавших создать Суперлигу.