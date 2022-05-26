Ваноли одной фразой охарактеризовал судейство в России

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался по поводу судейства в России.

«Я говорил футболистам, что мы должны быть выше всего: решений арбитров, возможных ошибок и так далее. Нельзя отрицать того, что судьи могут влиять на результаты матчей — не только в России, но и в Европе. Что до ошибок в матчах со «Спартаком», многие были признаны официально. И игры, в которых эти ошибки были допущены, могли закончиться иначе. Так что я понимаю, о чём говорит Зарема.

Все мы люди: и тренеры, и судьи, и игроки. Все могут ошибаться. Мы должны быть выше этого. Единственное, чего я не могу понять, это большого количества ошибок при просмотрах эпизодов. Опять же, я говорю не только о России, но и о Европе в целом: с VAR хватает сложностей.

Какой одной фразой охарактеризовал бы судейство в России? Такой же, как и собственную работу: всегда есть к чему стремиться» — приводит слова Ваноли «Спорт-экспресс».