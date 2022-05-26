В Госдуме выразили уверенность, что российские клубы вернутся в еврокубки

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал слова президента УЕФА Александра Чеферина. Ранее функционер выразил неуверенность в возможном возвращении российских клубов в еврокубки.

«Я уверен, что перевод или интерпретацию слов Чеферина мы неправильно оцениваем. Заявить такое Чеферин не может по определению. Никто не даёт полномочий руководителю столь уважаемой организации заявлять о таких вещах. Думаю, что в его словах кроется какая-то ошибка.



Отстранение наших клубов от еврокубков носит временный характер. Стоит заметить, что мы слышали от него разные вещи, он переживает за то, что нас отстранили, не согласен с этим. Уверен, что мы вернёмся в еврокубки, другого варианта нет», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Президент РФС ответил на вопрос о крымском футболе. Видео: