В Госдуме выразили уверенность, что российские клубы вернутся в еврокубки

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал слова президента УЕФА Александра Чеферина. Ранее функционер выразил неуверенность в возможном возвращении российских клубов в еврокубки.
«Я уверен, что перевод или интерпретацию слов Чеферина мы неправильно оцениваем. Заявить такое Чеферин не может по определению. Никто не даёт полномочий руководителю столь уважаемой организации заявлять о таких вещах. Думаю, что в его словах кроется какая-то ошибка.
Отстранение наших клубов от еврокубков носит временный характер. Стоит заметить, что мы слышали от него разные вещи, он переживает за то, что нас отстранили, не согласен с этим. Уверен, что мы вернёмся в еврокубки, другого варианта нет», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Президент РФС ответил на вопрос о крымском футболе. Видео:
- 26 мая 2022
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