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Чеферин высказался о желании Италии принять Евро-2032. На турнир также претендует Россия

Чеферин высказался о желании Италии принять Евро-2032. На турнир также претендует Россия
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался по поводу заявки Италии на проведение чемпионата Европы 2032 года. На проведение турнира также претендуют Россия и Турция.

«Что думаю о заявке Италии на Евро-2032? Я думаю, что Италия — это страна, которая дышит футболом и процветает благодаря нему. И это не дипломатическое заявление. Я так говорю, потому что вижу это каждый день.

Проблема Италии в том, что ситуация с инфраструктурой, как бы это сказать, довольно ужасная для футбольной страны такого уровня… Было бы важно гарантировать использование ресурсов, чтобы позволить Италии улучшить свою инфраструктуру. Если от итальянского правительства не поступит помощь, обеспечивающая строительство новой инфраструктуры, это может стать проблемой для принятия заявки на Евро-2032», — приводит слова Чеферина Sky Sport Italia.

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