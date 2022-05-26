Почётный президент РФС: верю, что наши клубы вернутся в еврокубки. Чеферин честный человек

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина, который накануне заявил, что не уверен в скором возвращении России в международные турниры.

«Для меня странны такие слова Чеферина. Не знаю, принадлежат ли эти слова ему. Мне не верится в то, что он мог это сказать. Я знаю Чеферина — он честный, совестливый, порядочный и последовательный человек. Он же буквально заявлял, когда были наложены первые санкции против наших клубов, что у него сердце кровью обливается. На конгрессе он говорил, что клубы, руководители не имеют отношения к происходящему. Этим словам я верю. Мне кажется, что его прямую речь немного скорректировали.



Я, конечно же, верю в то, что наши клубы вернутся в еврокубки. Это первое и последнее обострение ситуации? Сколько ситуаций, железных занавесов, игнорирований было за всю историю России. Но мы всегда возвращались в мировую семью», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.