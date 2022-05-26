В «Манчестер Сити» рассказали о будущем Альвареса, забившего шесть мячей в одной игре

Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано высказался о нападающем команды Хулиане Альваресе, который выступает за «Ривер Плейт» на правах аренды.

«У нас было много предложений от клубов по аренде Хулиана Альвареса, но он не собирается уходить. Он проведёт предсезонку с нами, и я думаю, что он останется в «Манчестер Сити». «Барселона»? Нет, «Барселона» не была заинтересована в нём», — приводит слова Сориано журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

«Манчестер Сити» приобрёл 22-летнего Альвареса в зимнее трансферное окно у «Ривер Плейта» за € 17 млн и сразу отправил футболиста в обратную аренду.

В 17 матчах нынешнего сезона Альварес забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. В игре Кубка Либертадорес с «Альянса Лима», состоявшейся сегодня, 26 мая по московскому времени, Альварес забил шесть мячей и принёс своей команде победу со счётом 8:1.

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