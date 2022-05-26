«Байер» готов продать одноклубника Лунёва и Азмуна за € 70 млн
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«Байер» хочет сохранить в составе нападающего Муссу Диаби, но готов продать футболиста, если за него предложат около € 70 млн. Об этом сообщает журналист Мануэль Вэт в своём «твиттере».
Диаби стал футболистом леверкузенского клуба в 2019 году, перейдя из «ПСЖ» за € 15 млн. В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 14 результативными действиями.
Соглашение между Диаби и «Байером» истекает в 2025 году. Рыночная стоимость футболиста сборной Франции оценивается порталом Transfermakt в € 55 млн.
Напомним, Диаби является одноклубником вратаря Андрея Лунёва и нападающего Сердара Азмуна, ранее выступавших за «Зенит».
Футболисты, которых продавали слишком дёшево. Видео:
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