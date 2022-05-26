Воспитанник «Барселоны» готов перейти в «Манчестер Сити», который им интересуется

Защитник «Брайтона» Марк Кукурелья, которым интересуется «Манчестер Сити», готов перейти в команду. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Брайтон» просит за переход 23-летнего футболиста € 36 млн.

Кукурелья является воспитанником «Барселоны». Он окончательно покинул команду летом 2020 года, перейдя в «Хетафе». Через год испанский защитник перешёл в «Брайтон».

В минувшем сезоне Кукурелья в 39 матчах во всех турнирах забил гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между футболистом и «Брайтоном» истекает в 2026 году. Портал Transfermarkt оценивается рыночную стоимость игрока в € 20 млн.

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