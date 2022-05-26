Определены составы участников по пяти отборочным турнирам фестиваля «Чемпионата»

Уже сегодня стартовал отборочный этап четвёртого детского футбольного фестиваля Championat.com в Новороссийске. Завтра начнутся турниры в Казани и Екатеринбурге.



В этом году отборочные турниры проходят в восьми городах. Первый турнир стартовал 2 мая в Нижнем Новгороде, последний начнётся 3 июня в Самаре. Финальный турнир пройдёт в конце сентября в Саранске на полях стадиона «Мордовия Арена», принимавшего матчи ЧМ-2018.



Новороссийск, 2011 г.р.

Даты: 26-29 мая

Состав участников:

1. «К8-Метеор» (Новороссийск)

2. «К8-Метеор 2»

3. «Екатеринодар» (Краснодар)

4. «Сокол» (Темрюк)

5. «Алекс» (Витязево)

6. «Черноморец» (Новороссийск)

7. «Кубань» (Варениковская)

8. «Искра» (Анапа)

9. ФК «Краснодар»

Новороссийск, 2012 г.р.

Даты: 26-29 мая

Состав участников:

1. «К8-Метеор»

2. «К8-Метеор 2»

3. «Vista» (Геленджик)

4. «Олимпиец» (Новороссийск)

5. «Патриот» (Новороссийск)

6. «Сокол» (Темрюк)

7. «Черноморец» (Новороссийск)

Казань, 2012 г.р.

Даты: 27-29 мая

Состав участников:

1. «Зелёный ключ» (Йошкар-Ола)

2. «Олимпиец»

3. «Олимпиец-2»

4. «Казанский Арсенал»

5. «Юнит»



Екатеринбург, 2011 г.р.

Даты: 27-29 мая

Состав участников:

1. «ВИЗ» (Екб)

2. «Слон» (Екб)

3. «СШОР Звезда» (Пермь)

4. «ТОЛЯОФУТБОЛЕ»

5. «Чемпион» (Екб)



Самара, 2012 г.р.

Даты: 3-5 июня

Состав участников:

1. «ФШМ» (Самара)

2. «Футбольная Академия» (Уфа)

3. «Импульс» (Тольятти)

4. «Раскат А» (Самара)

5. «Раскат Б»

6. «Смена Крылья Советов А» (Самара)

7. «Смена Крылья Советов Б»

8. «Сити» (Самара)

9. «Армада» (Самара)

10. «Крылья Советов» (Самара)

11. «Крылья Советов 2»

12. «Сити 2»

13. «Симбирские Львы» (Ульяновск)

14. «Голд» (Самара)

15. «Академия Коноплёва 1» (Тольятти)

16. «Академия Коноплёва 2».

Также отборочный турнир для игроков 2012 года рождения пройдёт в Екатеринбурге со 2 по 4 июня. Состав участников уточняется.