Тебас: Лига 1 с Месси заработала € 70 млн за телеправа. Ла Лига без Месси — € 900 млн

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сравнил доходы от прав на международное вещание чемпионата Испании и чемпионата Франции.
«Для роста конкурентоспособности чемпионата на международной арене нужно заниматься не только игроками или клубами, но и другими вещами.
Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен», Мбаппе остался в клубе, но французская лига в общей сложности получает € 70 млн за телеправа, а испанская лига даже без Месси и Роналду получает за международное телевещание € 900 млн», — приводит слова Тебаса ESPN.
Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2021 года, после того как «Барселона» не смогла продлить с ним контракт. В завершившемся сезоне аргентинец провёл 34 матча во всех турнирах, забив 11 голов, а также отдав 14 результативных передач.
Первый гол Месси за «Барселону» (1 мая 2005 года):
- 26 мая 2022
-
14:59
-
14:53
-
14:37
-
14:26
-
14:23
-
14:11
-
14:06
-
13:44
-
13:29
-
13:23
-
13:18
-
13:08
-
13:01
-
12:56
-
12:31
-
12:25
-
12:14
-
12:05
-
12:02
-
11:51
-
11:49
-
11:34
-
11:14
-
11:08
-
11:05
-
11:04
-
11:01
-
10:52
-
10:49
-
10:37
-
10:29
-
10:18
-
10:10
-
10:09
-
10:02