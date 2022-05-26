Тебас: Лига 1 с Месси заработала € 70 млн за телеправа. Ла Лига без Месси — € 900 млн

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сравнил доходы от прав на международное вещание чемпионата Испании и чемпионата Франции.

«Для роста конкурентоспособности чемпионата на международной арене нужно заниматься не только игроками или клубами, но и другими вещами.

Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен», Мбаппе остался в клубе, но французская лига в общей сложности получает € 70 млн за телеправа, а испанская лига даже без Месси и Роналду получает за международное телевещание € 900 млн», — приводит слова Тебаса ESPN.

Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2021 года, после того как «Барселона» не смогла продлить с ним контракт. В завершившемся сезоне аргентинец провёл 34 матча во всех турнирах, забив 11 голов, а также отдав 14 результативных передач.

Первый гол Месси за «Барселону» (1 мая 2005 года):