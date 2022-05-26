AS: Дембеле принял предложение «ПСЖ» и уже сообщил игрокам «Барселоны» об уходе
Поделиться
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле отказался от нового контракта с клубом и согласился на условия «ПСЖ». Футболист станет игроком французского клуба с 1 июля 2022 года. Об этом сообщает AS.
По сведениям источника, 25-летний Дембеле уже сообщил своим одноклубникам, что покинет «Барселону». Дом, который он снимал в столице Каталонии, вновь сдан в аренду.
Дембеле выступал за «Барселону» с 2017 года. С тех пор нападающий в 150 матчах забил 32 гола и отдал 34 результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона.
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 26 мая 2022
-
14:59
-
14:53
-
14:37
-
14:26
-
14:23
-
14:11
-
14:06
-
13:44
-
13:29
-
13:23
-
13:18
-
13:08
-
13:01
-
12:56
-
12:31
-
12:25
-
12:14
-
12:05
-
12:02
-
11:51
-
11:49
-
11:34
-
11:14
-
11:08
-
11:05
-
11:04
-
11:01
-
10:52
-
10:49
-
10:37
-
10:29
-
10:18
-
10:10
-
10:09
-
10:02
Партнерский контент