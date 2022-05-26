AS: Дембеле принял предложение «ПСЖ» и уже сообщил игрокам «Барселоны» об уходе

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле отказался от нового контракта с клубом и согласился на условия «ПСЖ». Футболист станет игроком французского клуба с 1 июля 2022 года. Об этом сообщает AS.

По сведениям источника, 25-летний Дембеле уже сообщил своим одноклубникам, что покинет «Барселону». Дом, который он снимал в столице Каталонии, вновь сдан в аренду.

Дембеле выступал за «Барселону» с 2017 года. С тех пор нападающий в 150 матчах забил 32 гола и отдал 34 результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона.

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