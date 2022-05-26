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Вышедшее в РПЛ «Торпедо» объявило о продлении контракта с главным тренером Бородюком

Вышедшее в РПЛ «Торпедо» объявило о продлении контракта с главным тренером Бородюком
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Московское «Торпедо», которое по итогам сезона-2021/2022 вышло в Российскую Премьер-Лигу, объявило о продлении контрактов с тренерским штабом. Наставником команды останется Александр Бородюк, а помогать ему по-прежнему будут Виктор Лосев, Николай Савичев, Андрей Каряка, Валерий Шереметов и Александр Шуленин.

«Главный тренер черно-белых Александр Бородюк подписал новый контракт с нашим клубом. Соглашение специалиста рассчитано на один сезон. Также продолжит работу в «Торпедо» и весь тренерский штаб Александра Бородюка: Виктор Лосев, Николай Савичев, Андрей Каряка, Валерий Шереметов и Александр Шуленин.

Желаем тренерскому штабу продолжения успешной работы в «Торпедо» уже в Российской премьер-лиге!» — написала пресс-служба «Торпедо» на клубном сайте.

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