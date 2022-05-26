«Время расставляет всё на места». Глушаков — о словах Джано про чемпионский «Спартак»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков, ранее выступавший за «Спартак», прокомментировал слова Джано Ананидзе по поводу чемпионского состава красно-белых.

«Время расставляет всё на свои места. Наверное, уже не от первого футболиста вы слышите, что происходило», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

35-летний Глушаков был футболистом московского клуба с 2013 по 2019 год. В 173 матчах за команду полузащитник забил 23 гола и отдал 10 результативных передач. Вместе с командой Глушаков выиграл чемпионат и Суперкубок России.

29-летний Ананидзе играл за «Спартак» с 2009 по 2020 год. В 146 матчах Джано забил 16 голов и отдал 17 результативных передач. На днях грузинский полузащитник объявил о завершении игровой карьеры.