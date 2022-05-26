Ибрагимович: последние полгода я играл без крестообразной связки. Никогда так не страдал

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал подробности своей травмы. Ранее стало известно, что 40-летний шведский форвард пропустит 7-8 месяцев после операции на колене.

«Последние шесть месяцев я играл без передней крестообразной связки на левом колене. Колено полгода было в опухшем состоянии. Я смог потренироваться с командой только десять раз за последние шесть месяцев, сделал более 20 инъекций за это время.

Моё колено опорожняли от скопившейся жидкости раз в неделю в течение шести месяцев. Каждый день я пил обезболивающее, потому что не мог спать из-за боли. Я никогда так не страдал на поле и за его пределами. Я сделал невозможное возможным.

На мой взгляд, у меня была только одна цель — сделать моих товарищей по команде и тренеров чемпионами Италии, потому что я дал им обещание.

На сегодняшний день у меня новая крестообразная связка и ещё один трофей», — написал Ибрагимович в своих соцсетях.