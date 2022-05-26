«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» хотят подписать защитника «Интера»
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Английские клубы заинтересованы в подписании защитника «Интера» Алессандро Бастони. Речь идёт о «Манчестер Юнайтед» и лондонском «Тоттенхэме». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
23-летний Бастони является воспитанником «Аталанты». Он перешёл в «Интер» в 2017 года за € 31,1 млн. В 118 матчах за вице-чемпионом Италии защитник забил три гола и отдал восемь результативных передач.
Соглашение между «Интером» и Бастони истекает в 2024 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 60 млн.
В ноябре 2020 года Бастони дебютировал за сборную Италии, в составе которой с тех пор провёл 11 матчей.
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке? Видео:
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