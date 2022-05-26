«Интер» предложил Мхитаряну контракт с зарплатой выше, чем в «Роме»

«Интер» заинтересован в подписании контракта с полузащитником «Ромы» Генрихом Мхитаряном, чьё соглашение с римлянами истекает в конце сезона. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

По сведениям источника, миланский клуб предложил 33-летнему футболисту контракт до 2024 года с зарплатой в € 3,5 млн + бонусы за сезон. Также «Интер» готов выплатить € 2 млн комиссионных представителям армянского футболиста. «Рома» предложила Мхитаряну контракт на год с зарплатой в €3 млн + бонусы, а также опцией продления контракта ещё на сезон.

В минувшем сезоне Мхитарян в 44 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал девять результативных передач. Вчера, 25 мая, хавбек выиграл Лигу конференций в составе «Ромы».

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