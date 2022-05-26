Силкин считает, что Комличенко не сможет заменить Смолова в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал слухи о возможном уходе из московского клуба нападающего Фёдора Смолова. На его место в стане бело-голубых, по информации СМИ, из аренды вернётся Николай Комличенко, который временно выступает за «Ростов».

«Комличенко отдали в аренду не от хорошей жизни. Не думаю, что его приход станет для «Динамо» усилением – он был здесь, его все знают. Он и Смолов – это два разных игрока. Если Федор – достаточно быстрый игрок, то Комличенко – больше игрок таранного типа. Для того, чтобы его использовать, игра должна быть построена через фланги, чтобы он был в деле. Так как «Динамо» строит свою игру в атаке за счет комбинационных действий, то верховых передач не так-то и много. Приход Комличенко – всё равно, что менять шило на мыло.

Может ли Смолов вернуться, например, в «Краснодар»? Фёдор – хозяин-барин. Что-то ему может и не нравиться, тем более в таком возрасте. Будет ли на него оказано меньшее давление в провинциальном клубе? Нет, он игрок сборной, к нему все время будет пристальное внимание. И не думаю, что из-за давления он меняет клуб. Это ему надо вопрос задавать.

Сможет ли Смолов повести за собой молодёжь «Краснодара»? Он сможет передать боевой дух команде, но только в одном случае – если будет забивать. А чтобы он забивал, команда должна играть на него. Никто не говорит, что молодые игроки не смогут это обеспечить Федору. Молодежь в «Краснодаре» очень хорошая и старательная. Но никто не знает, каким образом они будут взаимодействовать – получится, не получится. Для каждого игрока существует своя команда – в одной он раскрывается, а в другой, наоборот, садится на лавку», — приводит слова Силкина «Спорт день за днём».