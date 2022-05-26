Бензема забил в плей-офф Лиги чемпионов больше, чем все форварды «Ливерпуля» вместе взятые

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема забил 10 голов в плей-офф Лиги чемпионов нынешнего сезона. Все форварды «Ливерпуля», который станет соперником «сливочных» по финалу турнира, забили на гол меньше. Об этом сообщает Sporting Index в «Твиттере».

У Роберто Фирмино и Садио Мане по три гола в финальной части Лиги чемпионов нынешнего сезона. Два гола оформил на свой счёт Луис Диас, один — Мохамед Салах.

Встреча «Ливерпуль» — «Реал» состоится на французском стадионе «Стад де Франс» 28 мая. Матч начнётся в 22:00 мск.

В сезоне-2021/2022 34-летний Бензема принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач.

Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке? Видео: