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КДК РФС объявил решения по матчу 30-го тура РПЛ «Рубин» — «Уфа»

КДК РФС объявил решения по матчу 30-го тура РПЛ «Рубин» — «Уфа»
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые были приняты по итогам матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Уфа» (1:2).

«Болельщики «Рубина» бросали посторонние предметы на поле — «Рубин» оштрафован на 50 тыс. рублей. За скандирования ненормативной лексики «Рубин» оштрафован на 30 тыс. рублей. Установили, что семь человек выбежали на поле. За массовое появление болельщиков на поле и необеспечение безопасности «Рубин» оштрафован на 100 тыс. рублей

«Уфа» оштрафована на 50 тыс. рублей за массовое появление официальных лиц на поле после второго гола. В составе одной команды удаления получили два официальных лица: тренер «Уфы» Шайбеков и тренер по работе с вратарями Зарапин. «Уфа» оштрафована на 100 тыс. рублей. Получили их видеообращения, каждый дисквалифицирован на два матча. Дисквалификация также распространяется на стыковые матчи. Вчерашний матч тренеры уже пропустили», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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