КДК РФС: «Спартак» оштрафован за поздний выход из раздевалки в матче с «Химками»
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил о денежных штрафах по итогам матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Химками» и «Спартаком» (2:1).
«За скандирование болельщиками ненормативной лексики «Химки» оштрафованы на 20 тыс. рублей.
За нарушение регламента соревнований, пункт 8.18, «Спартак» оштрафован на 20 тыс. рублей. Команда вышла из раздевалки на три минуты позже», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Матч «Химки» — «Спартак» завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев. Подмосковная команда закончила сезон на 13-м месте, красно-белые — на 10-м.
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