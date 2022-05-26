Иван Сергеев признан лучшим игроком «Зенита» в мае
Поделиться
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев признан лучшим игроком сине-бело-голубых в мае, информирует клубная пресс-служба.
Кандидатура Сергеева победила в опросе среди болельщиков «Зенита». В мае 27-летний форвард провёл три матча в составе санкт-петербургской команды и отметился одним забитым мячом.
Напомним, Иван Сергеев пополнил состав «Зенита» в минувшее зимнее трансферное окно, перейдя из «Крыльев Советов». Нападающий провёл за клуб из Санкт-Петербурга 11 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
«Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров по итогам сезона чемпионата России вошли также «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53).
Комментарии
- 26 мая 2022
-
17:59
-
17:57
-
17:55
-
17:51
-
17:35
-
17:24
-
17:23
-
17:12
-
16:59
-
16:57
-
16:44
-
16:42
-
16:39
-
16:35
-
16:32
-
16:31
-
16:25
-
16:15
-
16:10
-
16:08
-
16:05
-
16:02
-
15:49
-
15:46
-
15:34
-
15:33
-
15:17
-
14:59
-
14:53
-
14:37
-
14:26
-
14:23
-
14:11
-
14:06
-
13:44
Партнерский контент