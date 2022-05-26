Иван Сергеев признан лучшим игроком «Зенита» в мае

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев признан лучшим игроком сине-бело-голубых в мае, информирует клубная пресс-служба.

Кандидатура Сергеева победила в опросе среди болельщиков «Зенита». В мае 27-летний форвард провёл три матча в составе санкт-петербургской команды и отметился одним забитым мячом.

Напомним, Иван Сергеев пополнил состав «Зенита» в минувшее зимнее трансферное окно, перейдя из «Крыльев Советов». Нападающий провёл за клуб из Санкт-Петербурга 11 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

«Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров по итогам сезона чемпионата России вошли также «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53).