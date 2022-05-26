Спортивный директор «Торпедо» рассказал о трансферной работе клуба под РПЛ

Руководитель селекционной службы «Торпедо» Максим Ляпин рассказал о трансферной работе клуба под Российскую Премьер-Лигу.

«Интерес к Самошникову и Смольникову? У нас очень широкий шорт-лист. Естественно, в нём много интересных фамилий. Есть ли в нём Дзюба и Дзагоев? Давайте пока без конкретики (смеётся). Эта та тема, которую любят обсуждать специалисты и болельщики. Мы же работаем в штатном режиме, ведём переговоры. Как только достигнем соглашения, всё появится на официальном сайте клуба», — сказал Ляпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Московское «Торпедо», которое по итогам сезона-2021/2022 вышло в Российскую Премьер-Лигу, объявило о продлении контрактов с тренерским штабом. Наставником команды останется Александр Бородюк.