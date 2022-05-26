МакSим: выступление на Кубке России — событие. Благодарю фанатов за оценку «Знаешь ли ты»

Певица МакSим высказалась о предстоящем финале Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо». МакSим станет одной из исполнительниц, кто выступит на финальном матче.
МакSим: Для меня выступление на Кубке России — значимое событие, испытываю яркие эмоции перед ним. Это, безусловно, очень важно.
Журналист: В один момент «Знаешь ли ты» стала настоящим футбольным гимном. Как вы к этому относитесь?
МакSим: Очень положительно. Для меня это стало большим удивлением и восторгом. Хочу выразить благодарность футбольным фанатам за то, что так высоко оценили мою песню.
Журналист: Сами следите за футболом? Болеете за кого-нибудь?
МакSим: Я часто хожу на футбольные матчи с моими музыкантами, некоторые из них болеют за «Спартак».
Журналист: Хотели бы передать что-то болельщикам перед предстоящей встречей?
МакSим: Надеюсь, 29 мая мы всем стадионом громко споём!» — цитирует певицу «Матч ТВ».
Напомним, песня МакSим «Знаешь ли ты» пользуется популярностью у болельщиков красно-белых, которые исполняют композицию на домашних матчах «Спартака».
Финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск.
- 26 мая 2022
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