Соломатин: сегодня Федотов — лучший тренер в России. Хотел бы видеть его в ЦСКА
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Бывший защитник сборной России Андрей Соломатин прокомментировал информацию о желании ЦСКА назначить наставника «Сочи» Владимира Федотова главным тренером армейцев.
«Федотов на сегодняшний день лучший тренер, который есть в России. Понятно, что его фамилия сейчас будет всплывать везде. Сегодня уже обсуждалось, что если уйдёт Шварц, то Федотов — основной кандидат на пост главного тренера «Динамо». Сейчас — новости о том, что он может оказаться в ЦСКА.
Хотел бы я видеть его в ЦСКА? Наверное, да. Выбирая между братьями Березуцкими и Федотовым, я за Федотова. Но, насколько я слышал, Федотов хочет остаться в «Сочи»», — сказал Андрей Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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