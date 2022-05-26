Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Соломатин: сегодня Федотов — лучший тренер в России. Хотел бы видеть его в ЦСКА

Соломатин: сегодня Федотов — лучший тренер в России. Хотел бы видеть его в ЦСКА
Комментарии

Бывший защитник сборной России Андрей Соломатин прокомментировал информацию о желании ЦСКА назначить наставника «Сочи» Владимира Федотова главным тренером армейцев.

«Федотов на сегодняшний день лучший тренер, который есть в России. Понятно, что его фамилия сейчас будет всплывать везде. Сегодня уже обсуждалось, что если уйдёт Шварц, то Федотов — основной кандидат на пост главного тренера «Динамо». Сейчас — новости о том, что он может оказаться в ЦСКА.

Хотел бы я видеть его в ЦСКА? Наверное, да. Выбирая между братьями Березуцкими и Федотовым, я за Федотова. Но, насколько я слышал, Федотов хочет остаться в «Сочи»», — сказал Андрей Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Новость по теме
В «Сочи» отреагировали на информацию, что Федотов может возглавить ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022