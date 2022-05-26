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Масалитин — о Федотове: хотелось бы, чтобы руководство ЦСКА продолжило доверять Березуцким

Масалитин — о Федотове: хотелось бы, чтобы руководство ЦСКА продолжило доверять Березуцким
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию о желании красно-синих назначить наставника «Сочи» Владимира Федотова главным тренером армейцев.

«Федотов работает в своей системе, находится в комфортной обстановке. У него хорошие взаимоотношения с Ротенбергом, который ему доверяет. Не вижу смысла ему уходить в ЦСКА или «Динамо», он находится на своём месте.

Я всегда хотел, чтобы свои воспитанники возглавляли основную команду: Гусев, Гришин, Минько и другие. Хотелось бы, чтобы руководство продолжило доверять Березуцким, но усилило тренерский штаб каким-нибудь опытным тренером, у которого братья могли бы чему-то научиться», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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