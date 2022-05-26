Слуцкий: мемы из-за песен и клипов? Мне всё равно, с троллингом сталкиваюсь всю жизнь

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о мемах из-за его песен и клипов.

«Мемы из-за песен и клипов? Не понимаю взаимосвязи. Мне всё равно, я давно в публичной профессии – мне всегда прилетало за КВН, даже когда в ЦСКА был. Не было бы этого мема – был бы другой, после неудач всё равно прилетит. Мне это безразлично. Я с троллингом сталкиваюсь всю свою жизнь. Даже у игроков, с которыми я работал, будет обо мне либо гиперположительная оценка, либо гиперотрицательная», — сказал Слуцкий в интервью для YouTube-канала Василия Уткина.

Напомним, «Рубин» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 1:2. У казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей, а не в зону вылета. Однако на 90+13-й минуте нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти, после чего практически сразу прозвучал финальный свисток арбитра. В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ.