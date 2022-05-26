Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слуцкий назвал три фактора, которые влияли на отъезд легионеров из России

Слуцкий назвал три фактора, которые влияли на отъезд легионеров из России
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал три фактора, которые влияли на отъезд легионеров из России.

«Три фактора, которые влияли на отъезд игроков: национальность, в основном оставались или из Южной Америки, или из Африки. У нас остался Тальби из Туниса, люди из этих стран проще относятся к политике. У остальных европейских стран другая позиция, они испытали беспрецедентное давление.

Второй фактор – востребованность игроков, куда его возьмут? Наши игроки все трудоустроились в качественных командах. Абильгор не ушёл, так как был травмирован. Ни одна команда не взяла бы его на один тур, физической возможности не было. Третье – деньги. Ты вряд ли уйдёшь на сумму в три-четыре раза меньше, чем € 3 млн. У нас зарплаты адекватные, поэтому деньги никого не держали – кто-то из ушедших получает сейчас столько же, кто-то – меньше. Из «Зенита» не уедут, даже когда три месяца будет получать в три раза меньше.

У Бегича вообще личная история – папа пережил войну на Балканах. Поэтому, когда началась спецоперация, папа сказал Бегичу – ты мне не сын, если туда вернёшься. Он бы никуда не пошёл, но отец костьми лег, чтобы Бегич не возвращался», — сказал Слуцкий в интервью для YouTube-канала Василия Уткина.

Напомним, ранее УЕФА разрешил легионерам из Российской Премьер-Лиги приостанавливать контракты со своими клубами до конца сезона-2021/2022. Кроме того, УЕФА исключил российские клубы и сборные из международных соревнований на этот и следующий сезоны.

Новость по теме
«Нас ограбили!» Сайманов — о решении УЕФА разрешить легионерам приостановить контракты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022