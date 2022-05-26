Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал три фактора, которые влияли на отъезд легионеров из России.

«Три фактора, которые влияли на отъезд игроков: национальность, в основном оставались или из Южной Америки, или из Африки. У нас остался Тальби из Туниса, люди из этих стран проще относятся к политике. У остальных европейских стран другая позиция, они испытали беспрецедентное давление.

Второй фактор – востребованность игроков, куда его возьмут? Наши игроки все трудоустроились в качественных командах. Абильгор не ушёл, так как был травмирован. Ни одна команда не взяла бы его на один тур, физической возможности не было. Третье – деньги. Ты вряд ли уйдёшь на сумму в три-четыре раза меньше, чем € 3 млн. У нас зарплаты адекватные, поэтому деньги никого не держали – кто-то из ушедших получает сейчас столько же, кто-то – меньше. Из «Зенита» не уедут, даже когда три месяца будет получать в три раза меньше.



У Бегича вообще личная история – папа пережил войну на Балканах. Поэтому, когда началась спецоперация, папа сказал Бегичу – ты мне не сын, если туда вернёшься. Он бы никуда не пошёл, но отец костьми лег, чтобы Бегич не возвращался», — сказал Слуцкий в интервью для YouTube-канала Василия Уткина.

Напомним, ранее УЕФА разрешил легионерам из Российской Премьер-Лиги приостанавливать контракты со своими клубами до конца сезона-2021/2022. Кроме того, УЕФА исключил российские клубы и сборные из международных соревнований на этот и следующий сезоны.