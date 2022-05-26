Слуцкий: у «Краснодара» после ухода легионеров — 21 новый игрок. У нас — 4 мальчика

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о влиянии ухода легионеров на команду.

«Рубин» – самая зависимая команда от легионеров, у нас в каждом матче было семь (берём первые 20 туров), когда их всего восемь. Это железно игроки стартового состава. Второй — «Зенит», «Краснодар» – на пятом месте, у них в среднем шесть игроков в матче. Игроки, которые от нас ушли, провели 93 матча. С «Ростовом» разница очень существенная. Плюс наши ушедшие игроки участвовали в 82% голах.



Если мы сравниваем себя с «Краснодаром», то у нас осталось 12 футболистов с опытом игры в РПЛ. При этом Игнатьев был травмирован с августа и был не готов, Абильгор должен был появиться только в середине мая, Бакаев пропустил все сборы. Сразу получается, что осталось девять – Онугха и Лисакович дублировали друг друга, так что осталось восемь.



Теперь заявка «Краснодара» – у них появился 21 новый футболист с момента ухода легионеров, потому что у них сплошная заявка. Это не молодые игроки, и в ФНЛ у них было много матчей. Мы остались с мальчиками 19 лет, которые почти не играли в ФНЛ, а у «Краснодара» – 21 человек, целая команда. У нас было, что на тренировках по четыре человека было. Сравнение нас и «Краснодара» просто смешно, у них же остались Сорокин, Сафонов, Сперцян, Черников, Газинский. При этом Зотов играл от игры к игре на уколе, у Кучаева была травма, Мусаев выходил на матчи после травмы и без тренировок. У нас в общей группе последние полтора месяца было 4-6 игроков», — сказал Слуцкий в интервью для YouTube-канала Василия Уткина.