Слуцкий: то, что легионерам разрешат уйти бесплатно из РПЛ — вопрос времени

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о решении ФИФА приостанавливать контракты с российскими клубами.
«Ростову» нужно было заменить двух футболистов – Альмквиста и Баштуша, остальные сыграли меньше 50%. У них оставалась длинная русская обойма, плюс они делали ставку на тех же дублёров – они очень качественно занимались селекцией молодых. Мы весь свой бюджет решили вводить в легионеров, у нас прекрасная селекция, спортивный отдел. Переход того же Старфельда в «Селтик», Хвичи – в «Наполи» тому пример. Мы посчитали нужным, что у нас нет возможности вкладываться в молодых россиян, посчитали этот путь неэффективным. Даже предположить, что легионеры по ходу сезона могут покинуть команду – это просто невозможно. В ФНЛ вторая команда была только у «Краснодара» и «Спартака».
Клуб взял кредиты на покупку игроков, этих игроков нет – вопрос времени, что легионерам разрешат уйти бесплатно из РПЛ. Кредиты отдавать надо, а игроков нет. Почему для «Рубина» не было открыта заявка? Мы бы попробовали вернуть кого-то из аренды, у нас было бы 14 человек, а не девять», — сказал Слуцкий в интервью для YouTube-канала Василия Уткина.
- 26 мая 2022
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