Леонид Слуцкий: не могу ответить на вопрос, почему Лисакович не забил пенальти

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил причину поражения казанцев в матче 30-го тура РПЛ с «Уфой».
«Уфа» – это команда, у них на замену выходит Ортис, Кротов, опытный Камилов. У нас – Кузнецов. Было два варианта – либо мы разваливались сразу, как с ЦСКА или «Уралом», так как функционально не готовы, или мы проигрывали на последних минутах – с «Краснодаром», «Химками», «Уфой» и «Локо». У нас Зуев и Игнатьев играют в центре, где они не играли никогда.
Я не могу ответить на вопрос, почему Лисакович не забил пенальти. Нужно было отодвинуть его от соперников? Он не забил первый пенальти в своей карьере. При этом он говорит, был уверен, ничего на него не давило, что это не было психологическим моментом. Но мы не можем обсуждать незабитый пенальти», — сказал Слуцкий в интервью для YouTube-канала Василия Уткина.
- 26 мая 2022
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