ЦСКА продлил контракты с Эдуардом Безугловым и остальными членами медштаба

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо рассказал, что клуб продлил контракты с Эдуардом Безугловым и остальными членами медицинского штаба.

«Клуб продлевает контракты с медицинским штабом во главе с Эдуардом Безугловым. Клуб уделяет большое внимание развитию медицинского блока и повышению компетенции всех специалистов, работающих с футболистами всех возрастов. У ПФК ЦСКА есть всё необходимое, чтобы осуществить это развитие с применением лучших мировых практик.

Важно отметить, что наши зарубежные специалисты — а это тренер по физподготовке Райланд Морганс и физиотерапевты Омида Арройо и Даниэль Гомес — не просто работают с основной командой, но и принимают непосредственное участие во всех образовательных и научно-исследовательских проектах», — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.