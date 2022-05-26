Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл назвал слабое место «Ливерпуля» перед финалом Лиги чемпионов с «Реалом».



«Не думаю, что «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов. Я много думал о финале в Париже, думал о «Реале» и о том, почему они выигрывают свои матчи, почему они продолжают делать камбэки.



Я вспомнил 1999 год и то, как «МЮ» постоянно делал камбэки и побеждал в концовках. Дело было в нашей полузащите: Кин, Батт, Скоулз, Гиггз, Бекхэм. Они были абсолютно феноменальны, невероятный уровень.



Я смотрю на полузащиту «Реала»: Каземиро, Кроос, Модрич, Вальверде и Камавинга — эти пять игроков ведут «Реал» вперёд с первой минуты и до конца.



Думаю, полузащита «Ливерпуля» — их слабое место, и в последние 15 минут эти пять хавбеков принесут «Реалу» победу», — цитирует Невилла Sky Sports.