Слуцкий: аналитик — это оруженосец. Пробовал работать с двумя, мы не совпадали в идеях

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о работе с аналитиками.
«Мы разошлись с нашим аналитиком. Я пробовал работать с двумя аналитиками. Мы не везде совпадали в идеях. Без них, конечно, работать на определённом периоде невозможно. Когда ты подписан на множество аналитических каналов – у тебя и так полно аналитической информации. Надо вычленять пять условных важных показателей для меня как главного тренера.
Аналитик – это оруженосец. Не программирующая единица. Человек, дающий дополнительную информацию», — сказал Слуцкий в интервью для YouTube-канала Василия Уткина.
Напомним, «Рубин» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 1:2. У казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей, а не в зону вылета. Однако на 90+13-й минуте нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти, после чего практически сразу прозвучал финальный свисток арбитра. В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ.
- 26 мая 2022
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