Слуцкий: журналистика построена на хайпе. Федеральный канал звонит Дзюбе — и это не он?!

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о современной журналистике.

«На интервью я прихожу с фактурой. Готовлюсь. Стараюсь быть абсолютно искренним. Но журналистика сегодня вся построена на хайпе и новой информации. Каком-то инсайде. Федеральный канал звонит Дзюбе – и это не Артём Дзюба?! Это слышно по голосу. Человек мог сказать, что готов убить пятерых», — сказал Слуцкий в интервью для YouTube-канала Василия Уткина.

Напомним, 16 мая в эфире программы «Есть тема!» ведущий Антон Анисимов якобы позвонил нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе, чтобы поинтересоваться по поводу возможного ухода футболиста из стана сине-бело-голубых. Однако разговор у телеведущего состоялся с абсолютно посторонним человеком.