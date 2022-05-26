Альваро Мората может перейти в «Арсенал»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, права на которого принадлежат «Атлетико», летом может сменить клубную прописку. Об этом сообщает AS.

По информации источника, испанец может стать футболистом «Арсенала». При этом туринцы не планируют выкупать нападающего.

Ранее Marca сообщила, что туринский клуб уведомил 29-летнего нападающего, что не будет выкупать его у мадридского «Атлетико». «Ювентус» арендовал Морату два года назад. В соглашении была прописана опция выкупа за € 35 млн.



Теперь испанец должен вернуться в «Атлетико», однако в планы главного тренера команды Диего Симеоне он не входит. Контракт с мадридцами действует до лета 2023 года.



В текущем сезоне Мората сыграл за «Ювентус» 48 матчей во всех турнирах, забив 12 голов, а также отдав семь результативных передач.

Лучшие моменты Альваро Мораты в сезоне-2022/2023: