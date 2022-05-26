Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о футбольном судействе

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о футбольном судействе.

«Арбитр должен быть в коммуникации с тренером. Например, арбитр Казарцев ко мне подходит и говорит «Викторыч, я посмотрел фол, и здесь всё нормально».



И после такого ты никогда не выдашь эмоциональный спич. Когда перед тобой полная картина – у тебя меньше вопросов», — сказал Слуцкий в интервью для YouTube-канала Василия Уткина.

Напомним, «Рубин» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 1:2. У казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей, а не в зону вылета. Однако на 90+13-й минуте нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти, после чего практически сразу прозвучал финальный свисток арбитра. В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ.