Слуцкий: в чём мы могли быть конкурентоспособными? Русскими игроками? Без шансов…

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о составе команды.

«В матче с «Локомотивом» у них выходят Бека-Бека, Жемалетдинов и Миранчук, а у нас — Кузнецов и Фаттахов 2003 года рождения. Мальчишки хорошие, но не могут быть готовы к таким матчам.

В чём мы могли быть конкурентоспособными как клуб? Русскими игроками? Ну, без шансов… У нас зарплаты девятые-десятые в лиге. Мы не могли покупать игроков и платить, как это делают ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Локомотив». Поэтому мы русских игроков для себя отмели», — сказал Слуцкий в интервью для YouTube-канала Василия Уткина.

Напомним, «Рубин» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 1:2. У казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей, а не в зону вылета. Однако на 90+13-й минуте нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти, после чего практически сразу прозвучал финальный свисток арбитра. В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ.