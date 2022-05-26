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Слуцкий объяснил, почему Олег Шатов приостановил карьеру

Слуцкий объяснил, почему Олег Шатов приостановил карьеру
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему полузащитник Олег Шатов приостановил карьеру.

«У Олега Шатова было много травм в «Рубине», мы его долго лечили, он много переживал по этому поводу, поэтому решил приостановить карьеру», — сказал Слуцкий в интервью для YouTube-канала Василия Уткина.

Напомним, «Рубин» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 1:2. У казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей, а не в зону вылета. Однако на 90+13-й минуте нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти, после чего практически сразу прозвучал финальный свисток арбитра. В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ.

«Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). ЦСКА (50) финишировал на пятом месте в турнирной таблице, уступив «Краснодару» (50) по дополнительным показателям.

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