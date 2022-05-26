Слуцкий: агент нашёл серьёзный вариант за рубежом, я отказался. Он орал, что я идиот

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что отказался уходить из команды, несмотря на интерес из-за рубежа.

«Когда начали уходить футболисты, агент нашел очень серьёзный зарубежный вариант. Я сказал, что не пойду. Он орал в трубку, что я идиот, дебил и придурок», — сказал Слуцкий в интервью для YouTube-канала Василия Уткина.

Напомним, «Рубин» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 1:2. У казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей, а не в зону вылета. Однако на 90+13-й минуте нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти, после чего практически сразу прозвучал финальный свисток арбитра. В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ.