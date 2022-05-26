Слуцкий: в матче с «Уфой» мы сели при счёте 1:0. Не ждали, что «Химки» и «Нижний» выиграют

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:2), который привёл к вылету казанцев в ФНЛ.

«То, что мы с «Уфой» при счёте 1:0 сели – это потому, что мы не тренированы, мы травмированы, и мы были настроены на победу. Ведь мы не планировали, что «Химки» и «Нижний» обыграют «Спартак» и «Зенит», — сказал Слуцкий в интервью для YouTube-канала Василия Уткина.

Напомним, у казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей, а не в зону вылета. Однако на 90+13-й минуте нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти, после чего практически сразу прозвучал финальный свисток арбитра. В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ. В первый российский дивизион также вылетел тульский «Арсенал».