Слуцкий: может быть, я уже не нужен «Рубину»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своём контракте с казанцами.

«Я, может быть, уже и не нужен «Рубину», но… У меня во всех командах, с которыми я работал, есть пункт контракта: в любой момент я могу покинуть клуб без компенсации, и клуб в любой момент может уволить меня без компенсации. Это даёт мне внутреннюю свободу, но это абсолютно честная позиция», — сказал Слуцкий в интервью для YouTube-канала Василия Уткина.



Напомним, «Рубин» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 1:2. У казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей, а не в зону вылета. Однако на 90+13-й минуте нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти, после чего практически сразу прозвучал финальный свисток арбитра. В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ.