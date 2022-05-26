Слуцкий: наверное, не стоило наезжать на судей

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о взаимоотношениях с российскими арбитрами.

«Может, и не стоило наезжать на судей. Я неидеален. Все мы что-то говорим, что-то делаем. Тренерская профессия крайне эмоциональная. Даже зарубежные специалисты напрямую говорят о судейских ошибках. Можно это воспринимать, что я бьюсь за команду, готов за пацанов пойти в любую рукопашную. Это можно повернуть и туда и туда – как случай с селфи», — сказал Слуцкий в интервью для YouTube-канала Василия Уткина.



Напомним, «Рубин» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 1:2. У казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей, а не в зону вылета. Однако на 90+13-й минуте нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти, после чего практически сразу прозвучал финальный свисток арбитра. В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ.