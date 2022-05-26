«Астон Вилла» подписала защитника «Севильи» Диего Карлоса
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Бразильский защитник «Севильи» Диего Карлос продолжит карьеру в английской «Астон Вилле», сообщается на официальном сайте «львов».
Отмечается, что в ближайшее время 29-летний футболист пройдёт медицинское обследование и завершит согласование условий личного контракта.
Карлос стал игроком «Севильи» летом 2019 года, перейдя из «Нанта» за € 15 млн. Контракт игрока с андалусийским клубом был рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего бразильского футболиста составляет € 45 млн.
В нынешнем сезоне Диего Карлос сыграл в 45 матчах за «Севилью» во всех турнирах, в которых забил три гола. Ранее игроком интересовался другой английский клуб – «Ньюкасл Юнайтед».
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