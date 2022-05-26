Слуцкий — о селфи Лисаковича в матче с «Уфой»: обычный элемент празднования

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о селфи нападающего Виталия Лисаковича в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:2).

«Это обычный элемент празднования. Кто-то салютует, кто-то делает селфи. Из последних 10 игр мы проиграли восемь. Во всех этих играх мы селфи не делали, кроме этой игры. Почему должна быть какая-то взаимосвязь? Согласитесь, что в плане драматургии матча мы побили все рекорды», — сказал Слуцкий в интервью для YouTube-канала Василия Уткина.

Напомним, болельщики и футбольная общественность в соцсетях жёстко раскритиковали Лисаковича. Забив гол в первом тайме, футболист устроил яркое празднование, сделав селфи на смартфон с партнёрами по команде. Однако этот перформанс был преждевременным, ведь на последних секундах встречи Лисакович не реализовал пенальти, который спас бы «Рубин» от вылета в ФНЛ. В итоге казанская команда покидает РПЛ, а Лисакович стал главным антигероем решающего матча.