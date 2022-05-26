Полузащитник «Зенита» Вендел стал самым точным распасовщиком Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Точность всех пасов бразильца составила 92%. По этому показателю он опередил Вильмара Барриоса и Дугласа Сантоса (91% и 86%), а также футболистов ЦСКА Яку Бийола и Игоря Дивеева (90% и 87%).



Вендел впервые стал самым точным распасовщиком чемпионата России, до этого два сезона подряд это звание носил Вильмар Барриос. Вендел в завершившемся сезоне в 25 играх забил три гола и отдал три результативные передачи.

Напомним, чемпионом России сезона-2021/2022 стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР. В тройку лидеров попали также «Сочи» и московское «Динамо».