«Реал» хочет приобрести Леау за € 120 млн

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау может стать футболистом мадридского «Реала». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «сливочные» предлагают за португальца около € 120 млн. Отступные за форварда составляют € 150 млн. Контракт Рафаэля с «россонери» истекает в 2024 году, миланцы хотят пролонгировать соглашение ещё на два года.

Ранее сообщалось, что Леао в последние дни получил привлекательное предложение от иностранного клуба. Клуб не хочет продавать форварда менее чем за € 70-80 млн. «Россонери» предлагают португальцу зарплату размером € 4,5 млн в год.



Леау выступает за итальянский клуб с 2019 года, куда перешёл из «Лилля» за € 29,5 млн. Контракт игрока с «россонери» рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.



В завершившемся розыгрыше итальянской Серии А форвард сыграл в 34 матчах, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.

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