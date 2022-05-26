Вирджил ван Дейк назвал лучшего защитника в истории АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк считает экс-центрбека «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанда лучшим защитником в истории английской Премьер-лиги. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала BT Sport.



Футболисту «Ливерпуля» на выбор были предложены: Тони Адамс, Сол Кэмпбелл, Рикарду Карвалью, Сами Хююпя, Венсан Компани, Яп Стам, Джон Терри и сам Вирджил ван Дейк. Нидерландский игрок остановил свой выбор на Фердинанде.



Карьера Рио Фердинанда длилась с 1995 по 2015 год. За это время защитник успел поиграть за «Вест Хэм Юнайтед», «Борнмут», «Лидс Юнайтед», «Манчестер Юнайтед» и «Куинз Парк Рейнджерс». Футболист в основном запомнился по игре за «Манчестер Юнайтед», где завоевал все свои основные трофеи, включая Лигу чемпионов, победу в чемпионате Англии и другие титулы.