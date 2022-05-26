Слуцкий объяснил, почему не подошёл к фанатской трибуне после поражения «Рубина» от «Уфы»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему не подошёл к фанатской трибуне после поражения в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Дело в том, что я встречался с болельщицким активом: у нас с ним были очень конструктивные разговоры, я отправил команду к трибуне. За два дня до игры я принял участие в акции, в которой приняли участие 1,5 тыс. человек. Я расписался у всех болельщиков на атрибутике. Так что думаю, что простить секундную слабость можно», — сказал Слуцкий в интервью для YouTube-канала Василия Уткина.

Напомним, у казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей, а не в зону вылета. Однако на 90+13-й минуте нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти, после чего практически сразу прозвучал финальный свисток арбитра. В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ.