Игрок «Реала» Вальверде: ради победы в Лиге чемпионов мог бы пожертвовать даже женой

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде рассказал, на что готов ради победы в Лиге чемпионов.
«Это уникальный трофей для всех футболистов. Ради него я готов на многое. Только сыном не стал бы жертвовать… А так, может быть, пожертвовал бы даже женой», — цитирует Вальверде AS.
Отметим, что «Реал» в 17-й раз дошёл до финала ЛЧ, 13 раз «сливочные» выигрывали турнир. «Ливерпуль» же в 10-й раз в истории вышел в финал данного еврокубка, у них шесть побед.
Финальный матч пройдёт 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). Финал изначально должен был проходить на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, но УЕФА перенёс матч из России. «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей испанский «Вильярреал» (2:0, 3:2).
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